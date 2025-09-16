L’entité sioniste a lancé ce mardi son offensive terrestre contre Gaza-ville après des semaines de bombardements aériens et d’artillerie intensifs dans le cadre de sa politique de terre brûlée. L’annonce de l’assaut a été faite juste après le départ d’Israël du secrétaire d’Etat Marco Rubio qui a qualifié de « groupe de sauvages » le Hamas, selon l’AFP.

Un responsable militaire israélien, cité par Reuters, a indiqué: « Nos forces terrestres pénètrent profondément dans la ville de Gaza ».

L’armée d’occupation israélienne a déclaré avoir investi avant l’aube deux divisions au coeur de la ville entamant son opération « Chariots de Dédéon II ».

Les troupes israéliennes avancent « vers le centre » de Gaza-ville et ont « étendu les activités terrestres dans ce principal bastion du Hamas », a dit un responsable militaire, rapporte l’AFP. « La phase principale de l’offensive a commencé pendant la nuit (…) », a-t-il dit en estimant à « 2.000 à 3.000 » le nombre de combattants du Hamas opérant dans l’agglomération dont l’armée veut prendre le contrôle.

Des infiltrations terrestres avant

Une infiltration terrestre avait été entamée depuis des semaines dans les deux quartiers Sabra et Zeytoun à l’ouest, où l’armée d’occupation a détruit ses bâtiments avant de se retirer, constate le correspondant d’al-Mayadeen.

Après ce retrait, elle s’est dirigée vers Jabalia et al-Nazla, et à l’heure actuelle elle agit dans les quartiers Cheikh Radwan et Abou Isqandar.

Selon ce correspondant, l’armée d’occupation poursuit son avancée progressive, employant la tactique du « l’avancée par le feu», ciblant les quartiers de Zarqa et du Nafaq avec des bombardements intenses et violents.

En même temps, elle continue à cibler les tours résidentielles, assurant l’intensification du déplacement massif de la population.

Les forces d’occupation israéliennes sont actuellement concentrées dans trois endroits principaux de la ville de Gaza, selon le correspondant d’Al-Mayadeen :

1- Dans le quartier cheikh Radwan, où elles se sont contentées de manœuvres terrestres limitées via leurs chars et véhicules pour faire pression sur la population et la déplacer.

Des zones ont été évacuées dans les quartiers al-Saftaoui, Abou Isqandar, et des parties du quartier al-Jala’ jusqu’à al-Jisr et al-‘Oyoune en poursuivant leur bombardement aérien et d’artillerie.

Les forces d’occupation ont eu recours à des robots piégés qu’elles ont fait exploser pour davantage de destruction.

2- Sur le littoral au nord-ouest de Gaza-ville

Des forces d’occupation se sont infiltrées depuis le passage de Zikim et ont procédé à des bombardements intensifs continus sur les quartier al-Karama, al-Soudaniyya et al-Moukhabarate.

Là également, un important mouvement de déplacement s’est produit parmi les Gazaouis à la recherche d’aide humanitaire. Un massacre a été perpétré dans la région de la Sécurité générale.

L’armée continue de consolider sa présence là-bas par des tirs nourris, s’étendant aux zones d’al-Karama, d’al-Soudaniyya, de la Sécurité générale, des Moukhabarate, d’al-Maqousi et même du camp d’al-Shati’.

3-Au sud de Tal al-Hawa au sud de Gaza-ville

Il y a quelques jours, des chars israéliens ont avancé jusqu’à la station-service Naim, au bout de la rue Dahdouh, près de l’axe Netzarim.

L’armée a adopté dans cette zone la même tactique que dans le quartier de Cheikh Radwan, déployant un grand nombre de véhicules blindés chargés d’explosifs et les faisant exploser simultanément. Elle a déjà fait exploser plusieurs de ces véhicules ces deux derniers jours.

La couverture de tirs assurée par ces forces s’étend à l’autoroute 8, aux ronds-points de Khor, de Dahdouh, de Cheikh Ajlin et de leurs environs, provoquant un déplacement massif.

Grâce à ce déploiement, les forces israéliennes ne sont plus qu’à quelques centaines de mètres de la bande côtière à l’ouest de la ville de Gaza.

Tactique de l’avancée progressive

Selon le correspondant d’al-Mayadeen, l’armée d’occupation s’appuie sur une tactique d’« avancée progressive » dans ces trois zones, appuyée par d’intenses bombardements aériens et d’artillerie.

En raison des destructions massives de la plupart des bâtiments résidentiels, les habitants peuvent désormais entendre clairement le bruit des véhicules militaires circulant la nuit.

« Gaza brûle »

Le ministre israélien de la guerre Israël Katz s’est félicité des bombardements intensifs contre les abords et la ville de Gaza.

« Gaza brûle. Tsahal frappe d’une main de fer les infrastructures terroristes, et les soldats de Tsahal se battent vaillamment pour créer les conditions nécessaires à la libération des otages et à la défaite du Hamas », a déclaré M. Katz sur X.

« Nous ne céderons pas et ne reculerons pas jusqu’à ce que la mission soit achevée », a-t-il encore dit.

Tôt mardi, ‘Israël’ a mené des bombardements particulièrement violents contre la ville de Gaza, détruisant plusieurs bâtiments d’habitation, ont indiqué des témoins à l’AFP.

« Il y a des bombardements massifs et incessants sur la ville de Gaza et le danger ne cesse d’augmenter », a déclaré à l’AFP Ahmed Ghazal, un habitant de cette zone.

Cet homme de 25 ans a décrit une « explosion qui a violemment secoué le sol du quartier » peu après 01H00 locale mardi (22H00 GMT lundi). « J’ai couru dans la rue, sur le site de la frappe », « trois maisons » d’un bloc résidentiel « ont été complètement rasées ». « De nombreuses personnes sont coincées sous les débris et on peut entendre leurs cris. »

Le porte-parole de la Défense civile de la bande de Gaza, Mahmoud Bassal, a pour sa part déclaré que « les bombardements se (poursuivent) intensément dans toute la ville de Gaza », précisant que « le nombre de martyrs et de blessés (continue) d’augmenter ».

« Il y a des martyrs, des blessés et des personnes disparues sous les décombres suite à des frappes aériennes israéliennes visant un bloc résidentiel près de la place Al-Shawa dans la ville de Gaza », a-t-il détaillé, évoquant « un massacre majeur ».

Des sources palestiniennes ont fait état de 53 martyrs et des dizaines de blessés, depuis mardi matin, suite aux massacres israéliens dans la bande de Gaza.

La Défense civile avait fait état de 49 martyrs lundi, dont plus de la moitié à Gaza-ville, où l’armée d’occupation a intensifié ses bombardements avec l’objectif de s’en emparer.

Les forces d’occupation ont par ailleurs détruit de nouveaux blocs résidentiels dans le quartier de Tal al-Hawa, à l’ouest de la ville de Gaza.

850 mille à Gaza-ville

Selon les estimations, plus de 850 mille Palestiniens sont toujours dans la ville. Beaucoup n’ont ni les moyens ni le coût de se déplacer. Elle coûterait près de 1.000$ selon al-Mayadeen.

Les familles des captifs israéliens craignent une issue fatale

Alors que l’armée d’occupation israélienne amorce les premières étapes de son attaque contre Gaza-ville, le Forum des familles des captifs lance un appel désespéré pour sauver leurs proches.

Dans un communiqué, il alerte que « la 710e nuit à Gaza pourrait être la dernière » pour les captifs encore en vie, et même pour la possibilité de récupérer les corps des otages tués afin de leur offrir une sépulture digne.

Le groupe affirme qu’un nombre important des 22 otages présumés vivants se trouverait à Gaza-ville.

Il accuse Benjamin Netanyahu de « sacrifier » ces vies pour des motifs politiques, en ignorant les avertissements du chef d’état-major de l’armée.

Netanyahu reconnaît qu’Israël bascule vers l’isolement

Entre-temps, le Premier ministre israélien a reconnu lundi pour la première fois qu’Israël entrait dans « une forme d’isolement », alors que la pression internationale s’intensifie face à la guerre en cours contre Gaza et aux politiques de son gouvernement d’extrême droite.

« Nous entrons dans une sorte d’isolement et nous devrons de plus en plus nous adapter à une économie aux caractéristiques d’autosuffisance », a déclaré Netanyahu lors d’une conférence organisée au ministère des Finances, selon la radio de l’armée d’occupation.

Il a affirmé qu’Israël vit désormais « dans une sorte d’isolement politique » et devait agir en conséquence, ajoutant que le pays devait produire ses propres armes pour éviter toute dépendance vis-à-vis de l’étranger.

Au cours des derniers mois, plusieurs pays occidentaux, dont le Royaume-Uni, l’Espagne et le Canada, ont suspendu leurs exportations d’armes vers ‘Israël’. D’autres, parmi lesquels la France, l’Australie, la Norvège et de nouveau le Royaume-Uni et l’Espagne, ont annoncé leur intention de reconnaître l’État de Palestine lors de l’Assemblée générale de l’ONU prévue ce mois-ci.

Pour la première fois, la Commission d’enquête de l’ONU qualifie de « génocide » ce qu’Israël commet à Gaza

La Commission d’enquête internationale indépendante des Nations Unies a déclaré « qu’Israël a commis un génocide contre les Palestiniens de la bande de Gaza ».

Et de préciser: « Israël a commis quatre actes de génocide et orchestré une campagne génocidaire de près de deux ans visant à détruire les Palestiniens en tant que groupe à Gaza ».

Et de renchérir : « Israël a systématiquement détruit les systèmes de santé et d’éducation de Gaza et n’a manifesté aucune intention de revenir sur ses actes, poursuivant ainsi sa campagne génocidaire à Gaza ».

La commission onusienne a en outre appelé ‘Israël’ à immédiatement mettre fin au génocide en cours à Gaza.

Il convient de rappeler que c’est la première fois qu’une commission d’enquête de l’ONU qualifie de « génocide » ce qu’Israël commet à Gaza.

Plus de 65.000 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d’enfants, sont tombés en martyre depuis le début de la guerre génocidaire israélienne lancée contre Gaza, en octobre 2023.