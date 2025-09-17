Cheikh Qassem aux blessés des bipeurs : Vous attendez avec impatience la bannière de l’Imam al-Mahdi (que Dieu hâte son retour). Vous êtes sur la voie des plus nobles et des plus grands martyrs, du Maître des Martyrs de la oumma, Sayyed Hassan Nasrallah, des dirigeants martyrs et de tous les moudjahidines. – Site de la chaîne AlManar-Liban
Cheikh Qassem aux blessés des bipeurs : Vous attendez avec impatience la bannière de l’Imam al-Mahdi (que Dieu hâte son retour). Vous êtes sur la voie des plus nobles et des plus grands martyrs, du Maître des Martyrs de la oumma, Sayyed Hassan Nasrallah, des dirigeants martyrs et de tous les moudjahidines.