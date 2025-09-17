Cheikh Qassem : Vous êtes les plus élevés. Sachez qu’Israël tombera car il est une occupation, une oppression, un crime et une agression, que les résistants affronteront jusqu’à la libération, sur la voie de l’une des deux bonnes choses, le martyre ou la victoire et ce sera une victoire éternelle. – Site de la chaîne AlManar-Liban
