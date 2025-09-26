Sayed Ibrahim Amine al-Sayed : Je n’aime pas me souvenir du jour de son martyre. Ceci a été un moment très difficile. C’était imprévisible. La loi de la mort ne s’applique pas sur lui. C’est la loi du martyre qui s’applique sur lui. Les martyrs ne sont jamais morts, ils sont vivants auprès de Dieu. – Site de la chaîne AlManar-Liban
