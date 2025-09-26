Trump : Erdogan a pris le contrôle de la Syrie et personne ne sait qu’il l’a fait. C’est Erdogan qui m’a demandé de lever les sanctions américaines imposées sur la Syrie depuis des décennies. Ils tentent de contrôler la Syrie depuis 2000 ans. – Site de la chaîne AlManar-Liban
