Larijani : La position actuelle du Hezbollah est de tourner la page et d'ouvrir des relations avec les autres. Ce n'est pas un signe de faiblesse
samedi , septembre 27 2025
Gaza: 55 martyrs depuis ce matin suite aux bombardements israéliens
Larijani: Le succès du Hezbollah face à l’agression israélienne est le résultat de sa réussite dans la reconstruction de ses structures
Larijani : La position actuelle du Hezbollah est de tourner la page et d’ouvrir des relations avec les autres. Ce n’est pas un signe de faiblesse
Larijani : Si Israël attaque l’Iran, il recevra une réponse ferme
Larijani : Nous ne donnons d’ordres à personne
Larijani : Il y a deux tendances. La première est de créer des problèmes au Liban, tandis que la nôtre est de voir les responsables libanais trouver une solution à leurs problèmes internes
Larijani : Le Hezbollah est un rempart pour le peuple libanais. Nous saluons toute évolution politique favorable au peuple libanais.
Larijani : Le martyr Nasrallah a joué un rôle éminent. Son Éminence a reconnu le danger que représentait « Israël » il y a des décennies et a élaboré des plans de confrontation
Larijani : La résistance représente un atout majeur pour la nation islamique, en particulier pour le Hezbollah, qui constitue une barrière solide contre « Israël »
Larijani : Nous sommes confrontés à un seul ennemi, et la position de Cheikh Qassem est tout à fait juste. Je crois que cette démarche va dans la bonne direction pour le bien-être de la population

27 septembre 2025
