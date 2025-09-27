Cheikh Qassem s’adressant au martyr suprême S. Nasrallah : Tu as enraciné la résistance et a diffusé ses lumières à travers le monde, transformant la face de la région et son orientation. Cette résistance s’est étendue au monde entier, à toute personne dotée de conscience. – Site de la chaîne AlManar-Liban
