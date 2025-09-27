Cheikh Qassem s’adressant au martyr suprême S. Nasrallah : tu es l’auteur du mot célèbre « L’ère des défaites est révolue et celle des victoires est arrivée ». Nous vivons une époque de victoires, dans nos âmes comme face à nos ennemis. – Site de la chaîne AlManar-Liban
Cheikh Qassem s’adressant au martyr suprême S. Nasrallah : tu es l’auteur du mot célèbre « L’ère des défaites est révolue et celle des victoires est arrivée ». Nous vivons une époque de victoires, dans nos âmes comme face à nos ennemis.