Cheikh Qassem s’adressant au martyr suprême S. Nasrallah : Ton école est immortelle. Ils ont tué ton corps, mais ton âme a été libérée et tu es devenu le vivant éternel avec Dieu. Ils ne trouveront pas le repos tant que tu seras parmi nous. – Site de la chaîne AlManar-Liban
Cheikh Qassem s’adressant au martyr suprême S. Nasrallah : Ton école est immortelle. Ils ont tué ton corps, mais ton âme a été libérée et tu es devenu le vivant éternel avec Dieu. Ils ne trouveront pas le repos tant que tu seras parmi nous.