Trump : Au vu de la déclaration du Hamas, je pense qu’il est prêt à une paix durable. Israël doit cesser immédiatement de bombarder Gaza afin que nous puissions extraire les otages rapidement et en toute sécurité ! Pour l’instant, c’est trop dangereux. Nous discutons déjà des détails qui doivent faire l’objet d’un accord. Il ne s’agit pas seulement de Gaza, mais de la paix tant attendue au Moyen-Orient. – Site de la chaîne AlManar-Liban
Trump : Au vu de la déclaration du Hamas, je pense qu’il est prêt à une paix durable. Israël doit cesser immédiatement de bombarder Gaza afin que nous puissions extraire les otages rapidement et en toute sécurité ! Pour l’instant, c’est trop dangereux. Nous discutons déjà des détails qui doivent faire l’objet d’un accord. Il ne s’agit pas seulement de Gaza, mais de la paix tant attendue au Moyen-Orient.