Correspondant politique de la radio de l’armée israélienne : Pour la première fois depuis le début de la guerre, les États-Unis ont refusé le principe de « négocier sous le feu. Un grand drame et un silence pesant règnent actuellement à Jérusalem. C’est une folie totale. Trump décide : Israël doit cesser immédiatement de bombarder Gaza. Le Hamas est prêt à conclure la paix sur la base de la réponse qu’il nous a donnée. – Site de la chaîne AlManar-Liban
