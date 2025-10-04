Iran : 6 membres d’un réseau terroriste séparatiste affilié à Israël ont été exécutés, après avoir été reconnus coupables d’avoir mené des opérations sanglantes dans la province du Khouzistan, dans le sud-ouest du pays. (Pouvoir judiciaire) – Site de la chaîne AlManar-Liban
