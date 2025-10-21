Le vice-Premier ministre libanais, Tarek Mitri, a déclaré que « l’occupation israélienne a demandé, par l’intermédiaire de médiateurs, en mars dernier, de négocier au niveau politique, mais le Liban a rejeté sa demande ».

Mitri a affirmé, au cours d’une interview exclusive à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen que « le Liban a insisté pour que les négociations entre militaires se déroulent au sein de l’armée, avec la participation de conseillers civils ». Il a ajouté que « les négociations au niveau politique n’étaient pas à l’ordre du jour pour nous, et cela a contrarié les Israéliens, qui ont persisté dans leur recours arrogant à la force ».

Mitri a ajouté que « Washington a proposé une sorte de médiation, et nous avons compris que ses efforts conduiraient à faire pression sur Israël pour qu’il respecte l’accord, ce qui n’a pas eu lieu ». Il a souligné que « la formule proposée par l’envoyé américain et acceptée par le Liban n’était pas acceptable pour les Israéliens ».

Il a également noté que « l’occupation israélienne poursuivait ses violations quotidiennes de la cessation des hostilités convenue le 27 novembre dernier et que les négociations de Naqoura sont enlisées dans ce cycle, ce qui signifie qu’Israël n’y est ni engagé ni ne démontre son intention de le faire par ces pourparlers ».

Il a poursuivi : « Afin de débloquer la situation, une idée existe : laissons les négociations indirectes avoir lieu, peut-être cela contribuera à faire pression sur Israël ». Il a souligné que « cette idée vise à mettre en œuvre les engagements pris par Israël l’année dernière, puis à régler la question frontalière ».

Dans ce contexte, le vice-Premier ministre libanais a déclaré : « Je ne pense pas que quiconque pense que le Liban soit prêt ou ait été invité à signer un accord de paix avec Israël ».

Il a expliqué que « l’objectif des négociations indirectes est de se projeter dans l’avenir, à condition que les accords soient mis en œuvre, soulignant : « Nous ne négocierons pas une résolution déjà approuvée. La discussion porte plutôt sur sa mise en œuvre, et non sur sa négociation ».

Mitri a indiqué que « cela n’empêche pas le Liban d’être ouvert à des idées susceptibles de pérenniser l’accord de trêve », avertissant qu’« il existe toujours une confusion terminologique entre cessation des hostilités, cessez-le-feu, trêve et cessation de la guerre, il s’agit de deux niveaux différents de gestion des conflits armés ».

Il a poursuivi : « Lorsque certains me demandent si nous sommes au bord d’une guerre majeure menée par Israël, je leur réponds que nous sommes en train d’assister à une guerre. Elle nous attaque quotidiennement ». Il a expliqué : « À ma connaissance, il existe une convergence de vues entre le président de la République, le président du Parlement et le Premier ministre ».

Berri : les négociations indirectes entre le Liban et Israël ont échoué après le rejet par Tel-Aviv de l’initiative américaine proposée par l’envoyé Thomas Barrack

Dans le même contexte, le président du Parlement, Nabih Berri, a révélé lors d’une interview à la presse que « le processus de négociation entre le Liban et Israël a échoué après le rejet par Tel-Aviv de l’initiative américaine proposée par l’envoyé Thomas Barrack.

Berri a noté que « Barrack a officiellement informé le Liban du rejet de l’initiative par Israël », expliquant que la seule voie restante est le Mecanism , soit le comité de supervision du cessez-le-feu qui a mis fin à la dernière guerre en novembre 2024 ».

Il a déclaré : « Israël a rejeté une proposition visant à lancer un processus de négociation qui commencerait par une cessation de deux mois des opérations israéliennes et se terminerait par un retrait israélien des territoires libanais occupés, ainsi que par le lancement d’un processus de démarcation de la frontière et la mise en place de dispositifs de sécurité. Cela a conduit à la suspension de tout processus de négociation ».

Berri a réitéré « l’engagement du Liban envers l’accord de cessez-le-feu », ajoutant « Je suis pessoptimiste », un terme invente par Berri pour dire qu’il est ni pessimiste et optimiste.

Source: Médias