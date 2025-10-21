Le Guide suprême de la Révolution islamique de l’Iran, l’ayatollah sayyed Ali Khamenei, a déclaré que « les déclarations du président américain Donald Trump concernant le bombardement de l’industrie nucléaire iranienne et ses affirmations de la détruire traduisent une illusion et de simples rêves ».

Il lui a répondu : « Eh bien, vivez cette illusion ».

Lors de sa rencontre ce matin avec un groupe d’athlètes et de médaillés sportifs et scientifiques, l’ayatollah Khamenei a souligné que « les États-Unis d’Amérique sont la véritable manifestation du terrorisme ».

Il a ajouté : « Si le président américain en avait les moyens, il ferait mieux de prêter attention aux manifestants dans les rues et de les renvoyer chez eux plutôt que de s’ingérer dans les affaires d’autres pays et d’y construire des bases ».

Il a noté que « l’ennemi n’imaginait pas que les missiles iraniens seraient capables de bombarder et de détruire les profondeurs de ses centres de recherche technologique et militaire ».

Khamenei a indiqué que « les avancées actuelles de la « jeunesse iranienne » dans l’industrie de la défense, au cours de la guerre douce, revêtent une double valeur, car elles constituent la meilleure réponse aux tentatives de l’ennemi de frustrer le peuple iranien ».

Il a ajouté que « les missiles qui ont atteint les profondeurs de certains centres de recherche étaient produits localement par la jeunesse iranienne, et nous ne les avons achetés à personne ».

Khamenei : Nous utiliserons nos missiles si nécessaire

Il a également souligné que « les forces armées et l’industrie de la défense iraniennes disposent d’un arsenal supplémentaire de missiles qui seront utilisés en cas de nécessité, et que la science et le savoir ne disparaîtront pas, malgré les tentatives d’assassinat ou les attentats à la bombe qui ont ciblé certains scientifiques iraniens ».

Sayyed Khamenei a affirmé que « les États-Unis ont fourni à l’entité sioniste les armes pour bombarder des civils dans la bande de Gaza ».

Il a poursuivi : « l’aveu du président américain d’avoir armé l’entité israélienne place Washington en position de responsabilité morale et politique quant aux répercussions de ces crimes sionistes ».

Dans un autre volet de son intervention, Sayyed Khamenei a critiqué ce qu’il a qualifié de « logique hégémonique » dans les relations avec Téhéran, soulignant que le peuple iranien n’accepte pas la soumission et que « l’Iran n’est pas un pays comme les autres ».

Sayyed Khamenei a également appelé à considérer la souveraineté et la dignité nationale comme le fondement de toute approche internationale envers Téhéran.

Le Guide suprême de la Révolution et de la République islamique a révélé que « le rôle de la jeunesse après la victoire de la révolution n’a cessé de se développer, déclarant : « Durant la guerre imposée qui a duré huit ans, c’est la jeune génération qui a affronté l’ennemi malgré une grave pénurie d’équipements et a élaboré des solutions militaires remarquables, permettant à l’Iran de remporter la victoire face à un ennemi bien équipé et jouissant d’un soutien régional et international dans tous les domaines ».

Source: Médias