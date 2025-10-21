« La mission a été fixée pour doter rapidement les forces de réaction alliées de l’OTAN désignées à cet effet de toutes les ressources nécessaires », a indiqué Sergueï Narychkine, directeur du Service russe de renseignement extérieur (SVR).

Le processus d’augmentation drastique de la production du complexe militaro-industriel européen a été lancé, poursuit-il.

Les pays concernés mènent également une propagande d’endoctrinement de la population sur la soi-disant inévitable agression de Moscou.

Par ailleurs, ils ignorent « où trouver un nombre suffisant de personnels de mobilisation possédant les aptitudes physiques, morales et psychologiques nécessaires demeure sans réponse ».

Il a noté que « le régime de Kiev ignore ouvertement l’engagement de l’administration Trump à tenir des discussions constructives sur les moyens de mettre fin au conflit ukrainien et fait tout son possible pour l’aggraver ».

Le processus de négociation pour un règlement du conflit entre l’Ukraine et la Russie est actuellement au point mort, selon une précédente déclaration du Kremlin.

Les présidents américain et russe devraient se rencontrer prochainement en Hongrie pour déterminer la possibilité de mettre fin à la guerre.