L’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH) a rapporté qu’un avion cargo américain a atterri, lundi soir, sur la base de Kharab al-Jir, dans la campagne de Rmelan, au nord de Hassaké, contrôlé par les forces kurdes, dans le nord-est de la Syrie.

L’OSDH a précisé que l’avion américain a atterri accompagné de deux hélicoptères militaires, dans le cadre des renforts que les forces américaines continuent d’envoyer vers leurs bases du nord-est de la Syrie.

L’OSDH a expliqué que l’avion était chargé de systèmes de défense aérienne, d’armes lourdes et de matériel militaire et logistique, soulignant que cette opération s’inscrit dans le cadre de l’intensification des activités militaires américaines dans la région ces dernières semaines.