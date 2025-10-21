Le ministre vénézuélien de la Défense, Vladimir Padrino López, a indiqué mardi qu’un important déploiement de plus de 20 000 soldats était en cours dans l’ouest du pays, confirmant leur disponibilité

Padrino López a ajouté que « le peuple vit en paix et subit les conséquences du génocide économique perpétré par les États-Unis contre le Venezuela à travers le blocus. »

Il y a quelques jours, le président vénézuélien Nicolás Maduro a annoncé la fin des manœuvres Independence 200, où « c’était le tour de quatre zones de défense totale dans quatre États : Mérida, Trujillo, Lara et Yaracuy ». Il a salué les marches « énormes et gigantesques » et intérieures dans les villages et les villes de ces régions.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de menaces américaines contre Caracas et d’indications de l’intention de Washington de lancer une agression contre le pays. L’administration du président Donald Trump a autorisé la CIA à mener des opérations secrètes au Venezuela, tandis que l’armée américaine prépare des options pour Trump, notamment des frappes sur le territoire vénézuélien.

Source: Médias