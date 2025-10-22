Le porte-parole des Brigades al-Qassam Abou Hamzat : Nous annonçons le martyre des membres du Conseil militaire des brigades : Muhammad Ismail Abu Sakhil, Hassan Ali Al-Na’im, Riad Saleh Hashish, Youssef Hosni Nabhan, Marzouq Muhammad Al-Shaer et Mahmoud Ahmed Abu Shamala. – Site de la chaîne AlManar-Liban
