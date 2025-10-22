Le porte-parole des Brigades al-Qods Abou Hamzat : Nous vous annonçons le martyre de centaines de nos combattants, cadres, commandants d’axes militaires et assistants dans toutes les spécialités, après avoir combattu courageusement sur les champs de bataille. – Site de la chaîne AlManar-Liban
