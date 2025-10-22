Le porte-parole des Brigades al-Qods Abou Hamzat : Nous resterons déterminés à combattre l’ennemi sur notre territoire, même si la bataille dure des années. Nous ne déposerons pas les armes et nous affirmons la force de nos relations avec toutes les factions de la résistance. – Site de la chaîne AlManar-Liban
