Le porte-parole des Brigades al-Qods Abou Hamzat : Les scènes de la libération de nos prisonniers (…) ont une grande spécificité : nous avons consenti les sacrifices les plus précieux, le sang de notre vaillant peuple et celui de nos nobles résistants, en échange de ce but élevé et grand. Comme le prix de la liberté est grand, il s’est passé ce qui s’est passé. – Site de la chaîne AlManar-Liban
