La Malaisie se prépare avec des mesures de sécurité strictes à accueillir le président américain Donald Trump, qui devrait arriver dimanche prochain pour participer au sommet de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

Environ 23 organisations de la société civile soutenant la cause palestinienne ont confirmé leur intention d’organiser une manifestation près du lieu du sommet malgré les avertissements de la police.

La police malaisienne a déclaré qu’elle traiterait toute activité visant à perturber le sommet de l’ASEAN comme un crime. Pendant ce temps, les organisations de la société civile appelant à la manifestation ont distribué des instructions sur la manière de se comporter avec la police et les enquêteurs en cas d’arrestation, telles que demander la présence d’avocats pendant l’interrogatoire et refuser de répondre aux questions qui pourraient conduire à l’inculpation, ce qui fait partie des droits garantis par la loi selon ces organisations.

Ces organisations ont également mis en place des numéros d’urgence pour obtenir des conseils juridiques en cas d’arrestation ou de violence policière à l’encontre des manifestants, malgré des messages échangés entre les représentants des autorités et les organisateurs de la manifestation pour éviter toute violence de part et d’autre et respecter les normes de rassemblement pacifique.

Motivations de la protestation

Les entités qui appellent à protester contre la visite de Trump en Malaisie comprennent un large éventail d’organisations et de partis affiliés au gouvernement et à l’opposition. Certaines n’appartiennent à aucun courant politique.

Selon leurs déclarations, les raisons de manifester sont liées aux politiques de l’administration américaine, notamment celles concernant la Palestine, à savoir :

Le soutien ouvert du président américain à la guerre génocidaire israélienne à Gaza et sa participation à travers le financement et la couverture politique.

L’utilisation du veto (droit de veto) au Conseil de sécurité de l’ONU pour faire échouer 4 résolutions visant à arrêter la guerre.

L’imposition de sanctions à la Cour pénale internationale pour empêcher Israël d’être tenu responsable de ses crimes.

L’imposition de sanctions à la Rapporteure spéciale de l’ONU dans les territoires palestiniens occupés, Francesca Albanese.

L’approbation par Trump de la confiscation de terres en Cisjordanie et la légitimation des colonies.

La coupure du financement de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA).

La reconnaissance unilatérale d’al-Qods/Jérusalem comme capitale d’Israël.

Le parrainage des Accords d’Abraham qui offrent une couverture à la normalisation sans tenir compte des crimes d’Israël.

Avertissements de la police

Le chef de la police de Kuala Lumpur, Fadzil Marsous, a déclaré lors d’une conférence de presse que la police s’opposerait avec fermeté à toute tentative de perturbation du sommet de l’ASEAN, d’entrave à la circulation ou d’atteinte à l’ordre public, et la traiterait comme un crime.

Marsous a ajouté que plus de 10 000 agents de sécurité participeront à la sécurisation du 47e Sommet de l’ASEAN, considéré comme le plus grand de l’histoire de l’organisation, puisqu’il comprendra 23 chefs d’État, dont les dirigeants des dix États membres et des pays liés à l’organisation par des traités de partenariat et de dialogue, y compris les grandes puissances, le Japon, la Corée du Sud et l’Inde.

Source: Média