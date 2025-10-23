Dans une allocution vidéo mercredi, Abou Hamza, porte-parole militaire des Brigades Al-Qods (branche militaire du Jihad islamique), a déclaré que les Palestiniens « se trouvent à un tournant critique et difficile, à un carrefour historique en tant que peuple, nation et résistance ».

Nous avons joué un rôle essentiel dans la bataille dès le début

Abou Hamza a souligné que cette bataille « a été imposée à la résistance et est venue en réponse aux crimes incessants de l’occupation à alQods, en Cisjordanie, aux prisonniers, au siège et aux massacres dans la bande de Gaza. »

Il a souligné que les Brigades Al-Qods ont été « un élément essentiel de la bataille du déluge d’Al-Aqsa dès le début. »

Il a ajouté : « Avant l’entrée du premier char, les Brigades Al-Qods étaient sur le terrain avec toutes leurs formations pour affronter l’ennemi avec divers moyens de tir. »

Le porte-parole des Brigades Al-Qods a confirmé que « l’occupation a engagé sa lutte contre le peuple palestinien par un comportement qui ne traduit pas une réaction à l’opération de résistance, mais plutôt une intention préméditée de mener une guerre d’extermination, avec le soutien américain sans faille ». Il a qualifié « l’ armée d’occupation de dénuée d’humanité et de valeurs, raciste et brutale ».

Il a poursuivi : « Nous connaissions parfaitement la difficulté du chemin et le lourd fardeau qui pesait sur notre peuple, et nous avons affronté la guerre avec un groupe d’hommes fidèles au Liban, au Yémen et en Iran. »

Les Brigades Al-Qods annoncent le martyr d’un groupe de leurs dirigeants

Par ailleurs, Abou Hamza, au nom des Brigades Al-Qods, a annoncé le martyre de centaines de combattants, cadres et collaborateurs de toutes les spécialités. Il a également annoncé le martyre de Naji Maher Abou Saif, membre du Conseil militaire et ancien porte-parole des Brigades Al-Qods.

Les Brigades Al-Qods ont annoncé, via leur chaîne Telegram, le martyre des membres de leurs Conseils militaire et d’état-major, dans une publication incluant leurs photos et leurs noms.

Nous resterons une résistance légitime pour combattre l’ennemi et surveiller son respect du cessez-le-feu

En conclusion de son discours, Abou Hamza a souligné que « les Brigades resteraient une résistance légitime pour combattre l’ennemi sur son territoire, même si cela devait durer des années, et qu’elles ne livreraient pas les armes ».

Il a insisté sur la solidité des relations avec toutes les factions de la résistance, et a affirmé que « les relations entre les Brigades Al-Qods et les Brigades Al-Qassam n’ont jamais été rompues ».

Il a également affirmé le plein engagement des Brigades Al-Qods envers l’accord de cessez-le-feu, précisant « qu’elles veilleraient au respect de celui-ci par l’occupation ».

