Les clubs turcs Fenerbahce et l’Efes Istanbul ont critiqué mercredi la décision de l’Euroligue d’autoriser les clubs israéliens à disputer leurs rencontres des compétitions européennes de basket à domicile d’ici la fin de l’année.

Les deux clubs, engagés en Euroligue, « ont exprimé leur désaccord à ce sujet, et ont fait savoir leurs inquiétudes à propos des possibles conséquences d’une telle décision », dans un message commun sur le réseau social X.

Alors que le communiqué de l’Euroligue « indiquait que tous les membres étaient unanimement favorables, aucun vote n’a été pris lors de cette réunion » ajoutent les deux clubs, qui indiquent être en discussion avec les institutions sportives turques et l’Euroligue.

Depuis octobre 2023 et le déclenchement du conflit entre Israël et le Hamas palestinien, les équipes israéliennes disputent à l’étranger leurs rencontres à domicile d’Euroligue, la plus prestigieuse des compétitions européennes, et d’Eurocoupe.

Le Maccabi Tel-Aviv, six fois vainqueur de la compétition continentale, évolue à Belgrade (Serbie), tandis que l’Hapoël Tel-Aviv dispute ses rencontres à Sofia (Bulgarie).

Mais mardi, l’ECA, société organisatrice de l’Euroligue, a approuvé un retour des matches en Israël d’ici la fin de l’année, après l’accord de cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre.

Source: AFP