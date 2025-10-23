Le nombre d’Israéliens émigrant à l’étranger a connu une forte hausse ces dernières années, atteignant des niveaux record, tandis qu’une faible minorité seulement est revenue dans le pays, a rapporté lundi le quotidien israélien Maariv.

Selon le journal, un rapport spécial de la Knesset basé sur les données du Bureau central israélien des statistiques révèle qu’environ 36 000 Israéliens ont quitté le pays chaque année entre 2009 et 2021.

Soit un total de plus de 100 000 pendant ces trois années.

Le rapport indique que la majorité des émigrants sont de jeunes adultes diplômés âgés de 20 à 39 ans, dont certains avaient auparavant immigré en Israël avant de repartir peu après.

Les conclusions ont été publiées par le Centre de recherche et d’information de la Knesset, avant une réunion du Comité parlementaire pour l’immigration et l’intégration convoquée lundi afin d’examiner cette tendance croissante à l’émigration.

Le rapport « présente un tableau préoccupant de l’évolution de l’émigration israélienne », souligne Maariv.

À partir de 2022, l’émigration a connu une nette accélération, avec 55 000 départs cette année-là, soit une hausse de 46 % par rapport à 2021. Le phénomène s’est encore amplifié en 2023, avec environ 82 700 départs, marquant une nouvelle augmentation de 50 %.

Parallèlement, le nombre d’Israéliens rentrant après un long séjour à l’étranger est demeuré faible, avec une moyenne annuelle d’environ 24 000 personnes, selon le rapport.

En 2022, environ 40 % des personnes ayant quitté le pays et 38 % de celles revenues étaient âgées de 20 à 39 ans, une proportion supérieure à celle de ce groupe d’âge dans la population générale, estimée à 27 %.

Le quotidien souligne que cette catégorie représente une population jeune et hautement qualifiée, dont le départ pourrait avoir des répercussions économiques à long terme.

Le rapport fait également état d’une nouvelle hausse des départs depuis octobre 2023, sans en préciser les raisons, ajoute Maariv.

Depuis octobre 2023, Israël mène une guerre contre la bande de Gaza, qui a fait plus de 68 000 morts, pour la plupart des femmes et des enfants, et plus de 170 000 blessés, selon le ministère de la Santé de Gaza.

Les chiffres des Israéliens ayant quitté l’entité sioniste durant ces deux dernières années n’ont pas été rendus publics.

Source: Avec AA