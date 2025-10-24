« Israël » continue de tuer, de bombarder et de violer la souveraineté du au Liban. Ce jeudi, plusieurs raids israéliens meurtriers ont frappé plusieurs régions libanaises au sud et à l’est du Liban tuant quatre personnes.

Les premières frappes ont été perpétrées au milieu de la journée contre les périphéries des localités de Tarayya et Chmestar dans la chaîne de montagnes occidentale, et les abords de Nabi Chite, dans la chaîne de montagnes orientale, aux confins avec la frontière avec la Syrie. Il y a eu deux martyrs.

Selon le correspondant d’al-Manar, 4 raids ont été perpétrés dans les périphéries de Chmestar où ils ont sérieusement endommagé à une mosquée, des maisons et des commerces et causé des dommages dans un lycée public. Des élèves ont été blessés par l’effondrement des vitres de fenêtres causé par la détonation des explosions.

Ayant entendu les bombardements, des élèves de l’école privée al-Mahdi à Chmestar ont scandé des slogans pro résistance « labbayka ya Nasrallah », (à tes ordres Nasrallah).

Des raids ont également été perpétrés dans le jurd du Hermel sans faire de blessé.

Dans la soirée de ce jeudi, un raid israélien a visé la localité de ‘Arabsalim dans l’Iqlim al-Touffah dans le gouvernorat de Nabatiyeh au sud du Liban, tuant deux civils et en blessant 4 autres.

Les deux martyrs sont une dame de 80 ans, Zeinab Moussa et un chef cuisinier, Maher Younes .

Des scénarios d’attaques au nord depuis le Liban

Selon le correspondant militaire du quotidien israélien Maariv, « malgré les frappes, le Hezbollah dispose toujours de capacités qui représentent une menace sérieuse pour la région nord ».

Il a assuré que depuis l’attaque du 7 octobre du Hamas contre l’enveloppe de Gaza, « l’armée israélienne ne considère plus les scénarios « hypothétiques » comme imaginaires ».

« Lors d’un exercice la semaine dernière à la frontière nord, Tsahal a pratiqué des combats défensifs pendant 30 heures le long de cette frontière », a-t-il révélé indiquant que le scénario visait à tester la capacité à faire face à une attaque surprise contre la ville de Nahariya par des centaines d’hommes armés tentant de s’infiltrer par voie terrestre, aérienne et maritime depuis le Liban.

Selon lui, des scénarios impliquant des tentatives de prise d’autres localités et positions militaires à la frontière ont été testés.

« Tsahal a également été invité à s’entraîner à des scénarios liés à une tentative de transfert de prisonniers vers le Liban », a-t-il aussi précisé.

Des contacts vains mais pas d’autres options

Dans une interview accordée au site web de la chaine de télévision d’information libanaise al-Mayadeen, le Premier ministre libanais Nawwaf Salam a affirmé que « le gouvernement libanais, depuis sa formation, se devait de mobiliser toutes les puissances régionales et internationales pour faire pression sur Israël afin qu’il cesse ses violations, qu’il entame son retrait israélien complet du Liban et libère les prisonniers libanais ».

Il a toutefois reconnu que l’ouverture de canaux diplomatiques et politiques à cet égard « n’a pas été fructueuse ».

« Nous n’avons pas épuisé les moyens diplomatiques et politiques. Les choses pourraient prendre plus de temps, mais c’est notre principale option aujourd’hui, et je ne vois pas d’autre option », a-t-il affirmé.

Source: Divers