Le ministre israélien des Finances Bezalel Smotrich s’est excusé auprès de l’Arabie saoudite après l’avoir insultée.

Sur son compte X, Smotrich a écrit : « Ma déclaration concernant l’Arabie saoudite était certainement inappropriée et je m’excuse pour l’insulte que j’ai causée. »

Il a ajouté : « Cependant, j’attends également des Saoudiens qu’ils ne nous nuisent pas, qu’ils ne nient pas l’héritage, les traditions et les droits du peuple juif dans sa patrie historique de Judée-Samarie (Cisjordanie), et qu’ils établissent une paix véritable avec nous. »

Ces propos font suite à une vive colère suscitée par la déclaration du ministre israélien des Finances : « Si l’Arabie saoudite nous dit : normalisation en échange d’un État palestinien, mes amis, non merci. Continuez à vous balader à dos de chameau dans le désert saoudien. »

Le chef de l’opposition israélienne, Yaïr Lapid a fait partie de ceux qui ont exigé des excuses de Smotrich à l’Arabie saoudite.

Dans un message publié sur son compte X, Lapid a écrit : « Au lieu de s’efforcer de promouvoir des accords qui changeraient le visage du Moyen-Orient, les membres de ce gouvernement s’expriment comme les derniers tweeters en date, en publiant des déclarations blessantes. Ce n’est pas ainsi que l’on mène le changement. Smotrich doit s’excuser. »

Dans un autre message, Lapid a écrit en arabe : « À nos amis d’Arabie saoudite et du Moyen-Orient, Smotrich ne représente pas l’État d’Israël. »

