Ministère iranien des Affaires étrangères : Les attaques contre le Sud-Liban et la vallée de la Bekaa constituent un crime terroriste, et nous appelons à la nécessité de poursuivre en justice et de punir l’entité israélienne pour ses crimes