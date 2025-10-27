Le 26 octobre, le président russe Vladimir Poutine, en uniforme militaire, s’est rendu dans l’un des centres de commandement du groupe interarmées et a tenu une réunion avec le chef d’état-major Valéry Guérassimov, a annoncé le Kremlin.

Au cours de la réunion, il a été informé de la situation sur le front, ainsi que des essais du missile à portée illimitée Bourévestnik équipé d’un réacteur nucléaire.

Selon le rapport du chef d’état-major, le missile russe équipé d’une ogive nucléaire spéciale et capable d’atteindre une vitesse de 1 300 km/h, a parcouru lors des essais du 21 octobre 14 000 km et est resté en vol pendant environ 15 heures.

Le missile, selon Moscou, serait conçu pour déjouer les boucliers antimissiles occidentaux, grâce à une portée quasi illimitée et une trajectoire imprévisible.

Vladimir Poutine a quant à lui souligné que le Bourévestnik est « un matériel unique dont personne d’autre ne dispose ».

« Je me souviens très bien que lorsque nous avons annoncé la mise au point d’une telle arme, même les experts de très haut niveau me disaient qu’il s’agissait d’un objectif louable mais irréalisable dans un avenir proche. C’était, je le répète, l’avis d’experts de très haut niveau. Et maintenant, les essais décisifs sont terminés », a noté le président russe.

Il a proposé de déterminer les utilisations possibles de ce missile et de commencer à préparer l’infrastructure nécessaire pour déployer cette arme dans les forces armées russes.

« Dissuasion au plus haut niveau en termes de modernité »

Vladimir Poutine a indiqué que l’exercice des forces offensives stratégiques « a une fois de plus confirmé la solidité des forces nucléaires russes ».

« Nous en avons déjà parlé, ce fait est bien connu de tous, de tous les experts du monde militaire. Nos forces armées, ou plutôt nos forces de dissuasion nucléaire, sont au plus haut niveau en termes de modernité », a-t-il souligné, ajoutant qu’en termes d’équipement technique, « elles surpassent celles de tous les États dotés de l’arme nucléaire ».

