La Chine a envoyé dimanche un nouveau satellite dans l’espace depuis le Centre de lancement de satellites de Xichang, dans la province du Sichuan (sud-ouest).

Le satellite Gaofen-14 02 a été lancé à 11H55 (heure de Beijing) à bord d’une fusée porteuse Longue Marche-3B et a atteint avec succès l’orbite prévue.

Ce satellite est capable d’acquérir efficacement des images stéréoscopiques de haute précision à l’échelle mondiale, fournissant ainsi des informations géographiques fondamentales pour le développement économique du pays et la construction de la défense nationale.

Ce lancement marque la 603e mission de vol de la série des fusées porteuses Longue Marche.

