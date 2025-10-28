Le président russe Vladimir Poutine a signé lundi une loi mettant fin à un accord de stockage du plutonium conclu avec les États-Unis, jusqu’alors caduc. Cet accord visait à empêcher les deux parties de développer de nouvelles armes nucléaires.

Le plutonium est un produit chimique radioactif et toxique utilisé principalement dans les armes nucléaires et les réacteurs de puissance.

Le Traité sur la gestion et le stockage du plutonium, signé en l’an 2000 et modifié en 2010, imposait à Moscou et à Washington de réduire de 34 tonnes chacun leurs stocks de plutonium datant de la Guerre froide et de l’utiliser exclusivement pour l’énergie nucléaire.

Les responsables américains estimaient que l’accord éliminerait la matière nécessaire à la production de l’équivalent d’environ 17 000 armes nucléaires. Poutine avait déjà suspendu la participation de la Russie à l’accord en 2016, lorsque les relations avec le président de l’époque, Barack Obama, étaient tendues.

Retrait officiel

La loi, signée par Poutine lundi et approuvée par les parlementaires russes au début du mois, marque le retrait officiel de l’accord. L’Occident accuse la Russie de menacer d’utiliser l’arme nucléaire depuis son attaque militaire contre l’Ukraine en février 2022.

Quelques jours après le début de l’attaque, Poutine a placé ses forces nucléaires en état d’alerte maximale et, l’année dernière, le président russe a signé un décret abaissant le seuil d’utilisation de l’arme nucléaire. Poutine a annoncé dimanche que la Russie avait mené avec succès un essai final de missile de croisière à propulsion nucléaire.

Cette décision intervient dans un contexte de refroidissement des relations entre Poutine et le président américain Donald Trump, qui a exprimé une frustration croissante face au refus de son homologue russe d’accepter un accord de paix mettant fin à la guerre en Ukraine.

Trump a annulé son projet de sommet de paix avec Poutine la semaine dernière, le jugeant « perte de temps » et excluant toute reprogrammation à moins que le président russe ne fasse part de sa volonté de parvenir à un accord.

Source: Médias