Deux frères sont tombés en martyre, lundi soir 27 octobre, suite à une frappe israélienne au drone visant une scierie dans la localité de Bayadh, près de Tyr, au sud-Liban.

La mère des deux frères pleure ses enfants

Infiltration des bulldozers israéliens dansla vallée de Hounine, au sud-Liban.

Notre correspondant dans le sud a en outre rapporté que des bulldozers de l’occupation se sont infiltrés dans la vallée de Hounine, procédant à des opérations de nivellement et érigeant des barrières en territoire libanais.

Et d’ajouter : « un bulldozer militaire israélien, escorté de plusieurs véhicules et chars, a mené une opération de nivellement en territoire libanais sous le site de Marj, entre les localités d’Adaisseh et Markaba ».

Un drone israélien s’est également écrasé dans la localité de Markaba. Les habitants l’ont saisi et remis à l’armée libanaise.