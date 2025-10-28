Le ministre russe des Affaires étrangères, Serguei Lavrov, a affirmé que « l’expansion de l’Otan ne s’est pas arrêtée une seule minute, malgré tous les engagements pris ».

Lors de la Conférence internationale sur la sécurité eurasienne à Minsk, il a ajouté que « la Russie n’a pas l’intention d’attaquer les pays de l’Otan et de l’UE; Moscou est prêt à inscrire cela dans de futures garanties de sécurité ».

« La Russie espère que Trump reste engagé en faveur de la paix en Ukraine et qu’il adhère aux approches du sommet de l’Alaska », a-t-il poursuivi.

Lavrov a en outre réitéré que « les approches de paix en Ukraine ont été élaborées sur la base de propositions américaines ».

Et de conclure : « L’Otan représente une menace partout, y compris dans la région Asie-Pacifique… La Russie est préoccupée par les projets d’intensification des activités de l’Otan dans l’Arctique, que Moscou considère comme une zone de paix. La Russie ne peut accepter que la région eurasienne devienne un fief de l’Otan ».