Au 18e jour de la mise en œuvre de l’accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, une source importante du Hamas a déclaré que « l’occupation fait obstruction à l’enquête et que son récit du ralentissement de la résistance est faux ». Il a déclaré à la chaine satellitaire qatarie Al Jazeera que « l’occupation fabrique des mensonges sur les corps pour favoriser ses intentions agressives », appelant les médiateurs à assumer leurs responsabilités ».

Le cabinet du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a affirmé que « le Hamas viole l’accord et a ordonné aux dirigeants militaires de mener des frappes massives dans la bande de Gaza immédiatement après les consultations de sécurité ».

De son côté, les Brigades al-Qassam, branche militaire du Hamas, ont annoncé le report de la remise de la dépouille d’un prisonnier israélien, prévue pour aujourd’hui. Cette décision a été prise en raison des violations par « Israël » des accords existants.

En Cisjordanie occupée, trois corps de palestiniens ont été retrouvées suite à un bombardement israélien près du village de Kafr Qod, à Jénine, dans le nord de la Cisjordanie. Les forces d’occupation ont annoncé l’assassinat d’une « cellule armée » de trois résistants dans le village de Kafr Qod, à la suite de violents affrontements et de frappes aériennes visant le village.

Les forces d’occupation ont délivré aujourd’hui des avis de démolition massive à plusieurs habitations civiles du village d’Umm al-Khair, dans la région de Masafer Yatta (au sud d’Hébron).

Les États-Unis mettent en garde « Israël » contre l’effondrement de l’accord de Gaza ; le Hamas dément l’attaque présumée

Le site Axios a rapporté « qu’un responsable américain a mis en garde Israël contre toute mesure susceptible d’entraîner l’effondrement de l’accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza ». Cette déclaration fait suite à une nouvelle vague de frappes aériennes lancée par les forces d’occupation israéliennes sur la bande de Gaza, sous prétexte que des soldats ont été attaqués. Le Hamas a confirmé n’avoir aucune implication dans cette attaque.

Le responsable américain a déclaré à Axios que « Washington ne voyait aucune violation de l’accord par le Mouvement de résistance islamique (Hamas) justifiant une réponse, et a exhorté Israël à ne pas prendre de mesures radicales susceptibles de conduire à l’échec de l’accord de cessez-le-feu ».

Dans ce contexte, un responsable américain a déclaré à Al Jazeera que « le plan de paix pour Gaza serait confronté à des défis et que le gouvernement américain déployait des efforts considérables pour progresser ». Il a souligné que « la transition vers une paix durable à Gaza était une tâche difficile après deux ans de conflit ».

Le responsable a ajouté que les États-Unis « ne seront satisfaits que lorsque la stabilité sera rétablie à Gaza, qu’une transition vers un régime civil sera réalisée et que des progrès vers la paix seront réalisés ».

Le responsable a expliqué que « l’accord de cessez-le-feu est toujours en vigueur à Gaza et que Washington continue d’œuvrer à la mise en œuvre du plan de paix du président Donald Trump ».

Il a souligné que « la localisation des dépouilles des prisonniers israéliens à Gaza est difficile, complexe et demande du temps ».

Nouvelle attaque

Ces déclarations font suite à l’annonce par le cabinet du Premier ministre israélien qu’à la suite de consultations de sécurité, Benjamin Netanyahu a ordonné aux dirigeants militaires de mener immédiatement des frappes massives dans la bande de Gaza.

Un correspondant d’Al Jazeera a observé ce soir des frappes aériennes israéliennes sur diverses zones de la bande de Gaza, causant la mort d’au moins neuf personnes une quinzaine de blessés, sans compter ceux qui sont encore sous les décombres.

Le journal Maariv a cité un responsable politique israélien déclarant qu’à la suite de consultations de sécurité tenues par Netanyahu, « il a été décidé d’imposer des sanctions supplémentaires au Hamas, en plus d’une réponse ferme à toute violation ou menace perpétrée par le mouvement ou les factions palestiniennes dans la bande de Gaza ».

La chaîne de télévision israélienne Broadcasting Corporation a cité un responsable informé confirmant la décision d’étendre la zone sous contrôle israélien dans la bande de Gaza, « en guise de punition pour le Hamas ».

Un responsable militaire israélien, s’adressant à Reuters, a prétendu que « le Hamas avait violé le cessez-le-feu en attaquant les forces armées israéliennes à l’est de la ligne de déploiement ».

Le ministre israélien de la Guerre, Yisrael Katz, a menacé le Hamas de « payer un lourd tribut pour avoir attaqué des soldats à Gaza et violé l’accord sur la restitution des corps ». Il a déclaré : « L’attaque du Hamas à Gaza aujourd’hui est une transgression flagrante, et l’armée y répondra avec la plus grande force. »

Le Hamas, pour sa part, a affirmé n’avoir rien à voir avec la fusillade de Rafah et a réaffirmé son engagement envers l’accord de cessez-le-feu.

Il a déclaré que les bombardements de zones de la bande de Gaza par l’occupation « constituent une violation flagrante de l’accord de cessez-le-feu signé sous les auspices du président Trump » et a appelé les médiateurs garants à « prendre des mesures immédiates pour faire pression sur l’occupation, enrayer son escalade contre les civils et mettre fin à ses violations de l’accord ».

Source: Médias