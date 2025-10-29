Le ministère russe de la Défense a annoncé mardi que le ministre Andreï Belousov s’est entretenu à Moscou avec son homologue syrien, Mourhaf Abou Qasra, au cours duquel ils ont discuté de la mise en œuvre concrète des axes prometteurs de coopération bilatérale.

Le ministère a ajouté que « ces discussions s’inscrivent dans le cadre du renforcement des relations militaires entre la Russie et la Syrie ».

De son côté, le ministre russe de la Défense a déclaré que « la rencontre entre les dirigeants politiques russes et syriens a donné un nouvel élan au développement des relations entre les ministères de la Défense des deux pays, faisant référence à la rencontre entre Poutine et al-Sharaa ».

Le président syrien de transition, Ahmad al-Sharaa (alias Golani), s’est rendu à Moscou mi-octobre. Il y a rencontré le président russe Vladimir Poutine et s’est engagé à respecter les accords précédemment signés entre les deux pays. Cela a été perçu comme un signe de sécurité continue autour des bases militaires russes de Tartous et de Homeimim, sur la côte syrienne.

Source: Médias