Les Brigades Al-Qods, branche armée du Jihad islamique, ont annoncé mercredi sur leur chaîne Telegram que leurs dirigeants ont obtenu des « renseignements précieux » après avoir échangé des tirs avec des drones israéliens en Cisjordanie.

Les Brigades Al-Qods ont diffusé des images de l’opération, baptisée « Opération Obstruction de la vision », ainsi que certaines informations extraites des drones et dont la publication a été autorisée.

Dans ce contexte, un commandant de terrain des Brigades Al-Quds en Cisjordanie a déclaré que « l’obtention de ces renseignements avait eu un impact significatif sur le théâtre d’opérations de toutes les unités des Brigades en Cisjordanie, permettant la réalisation de plusieurs opérations ciblant des sites militaires, des points de contrôle et des avant-postes israéliens, ou encore la pose d’engins explosifs le long des itinéraires des véhicules militaires.

Le commandant sur le terrain a également affirmé que « toutes les formations des Brigades Al-Qods continuent d’infliger des souffrances à l’occupation grâce à de nouvelles tactiques, adaptées aux réalités et aux conditions du terrain ». Il a rassuré le peuple palestinien, affirmant que « les capacités de la résistance restent intactes », que « ses fusils resteront pointés vers l’occupation nazie » et que « les champs de bataille resteront en flammes jusqu’au départ de l’occupant ».

Le commandant des Brigades Al-Qods a souligné que les opérations militaires en Cisjordanie ne cesseront pas et a promis « davantage d’attaques contre l’ennemi tant que se poursuivra la lâche politique d’assassinats, les violations et les crimes contre notre peuple, perpétrés par les soldats ennemis et les hordes de colons ».

Les Brigades Al-Qods, aux côtés d’autres factions de la résistance palestinienne, s’opposent aux violations de l’occupation israélienne en Cisjordanie en engageant le combat avec ses forces lors de leurs raids sur les villes et les quartiers, et en faisant exploser des engins explosifs visant ses véhicules.

