Des centaines de milliers d’Iraniens se sont rassemblés à Téhéran et dans plus de 900 villes du pays pour commémorer l’anniversaire de la prise de contrôle de l’ambassade américaine en 1979, un événement célébré comme la Journée nationale de la lutte contre l’Arrogance mondiale.

Étudiants, jeunes, religieux et familles ont participé ce mardi 4 novembre à des rassemblements pour dénoncer les actions américaines et israéliennes, notamment leur agression de 12 jours contre l’Iran en juin dernier.

Cet événement annuel, connu sous le nom de 13 Aban, a vu les participants brandir des drapeaux iraniens et des affiches à la mémoire des martyrs des attaques israéliennes et américaines, tout en scandant des slogans tels que « Mort à l’Amérique » et « Mort à Israël ».

Des représentants des institutions gouvernementales et militaires, des familles de martyrs et des vétérans de la guerre d’Irak des années 1980 contre l’Iran ont également assisté à cet événement national.

À Téhéran, la marche a débuté place de la Palestine et s’est dirigée vers l’ancienne ambassade américaine. Discours, chants religieux et lecture de résolutions condamnant les États-Unis et ‘Israël’ ont rythmé la manifestation.

Des expositions culturelles retraçant des décennies de « crimes » occidentaux et israéliens ont également été organisées.

Dans le cadre de cette manifestation, des représentations symboliques de missiles et de centrifugeuses iraniens ont été exposées le long du parcours. Les participants ont également brûlé des drapeaux américains et israéliens pour exprimer leur colère face à des décennies d’agression.

Par ailleurs, un procès symbolique du président américain Donald Trump et du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a été organisé, les manifestants passant en revue leurs griefs.

Dès les premières heures de mardi, étudiants, jeunes et familles se sont rassemblés sur les axes menant à la place Palestine, brandissant le drapeau tricolore iranien.

Le long de la rue Taleghani, jusqu’à l’ancienne ambassade américaine, chorales scolaires, fanfares et stands culturels ont contribué à une ambiance festive. Des chants révolutionnaires et des slogans « Mort à l’Amérique » ont résonné dans les rues.

Le 13 Aban est célébré à la fois comme la Journée des étudiants et la Journée nationale contre l’Arrogance, commémorant trois événements historiques majeurs en Iran : l’exil de l’imam Khomeini en Turquie en 1964, le massacre d’étudiants en 1978 et la prise d’assaut de l’ambassade américaine en 1979.

Cette journée est devenue, dans la mémoire collective des Iraniens, un symbole de dignité nationale, de résistance et de défi face aux adversaires étrangers.

Source: Avec PressTV