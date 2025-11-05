Le président russe Vladimir Poutine a annoncé mardi que « son pays a lancé la production en série du système de missiles Orechnik », soulignant que « sa portée surpasse celle de tous les autres systèmes de missiles connus au monde ».

Poutine a réaffirmé mardi que « la Russie ne menace personne », faisant remarquer qu’un navire de reconnaissance de l’OTAN était présent dans la zone où le missile Burevestnik était testé le 21 octobre.

Poutine a également déclaré que « les systèmes de missiles Sarmat entreraient en service opérationnel l’année prochaine ».

Le 30 octobre, la Russie a procédé à un essai du missile Burevestnik. Le ministère des Affaires étrangères a expliqué que « cet essai visait à garantir l’efficacité de la dissuasion stratégique ».

Le ministère a noté que « le développement de systèmes comme le Burevestnik était une étape nécessaire en réponse aux actions déstabilisatrices de l’OTAN ».

Le Burevestnik est un missile de croisière à propulsion nucléaire capable d’emporter une ogive nucléaire. Il a parcouru environ 14 000 kilomètres et est resté en vol pendant environ 15 heures lors de l’essai du mois dernier.

