Le gouvernement du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’en est pris, ce mercredi 5 novembre, au nouveau maire musulman de New York, Zahran Mamdani, et a appelé les Juifs de la ville à immigrer en ‘Israël’.

M.Mamdani, social-démocrate de 34 ans, a remporté l’élection municipale à New York, devenant ainsi le premier musulman à occuper ce poste dans la ville qui abrite la plus grande communauté juive au monde.

Le ministre israélien des Affaires de la Diaspora, Amichai Shekli, a déclaré sur la plateforme X que « la ville qui était un symbole de liberté mondiale a remis ses clés à un partisan du Hamas », faisant référence au mouvement de résistance palestinien.

Il a qualifié cela de « tournant décisif dans l’histoire de New York ».

Et de prétendre: « Le choix de Mamdani à New York sape les fondements de la ville, qui offre liberté et perspectives d’avenir aux réfugiés juifs depuis la fin du XIXe siècle ».

New York compte environ 8,5 millions d’habitants, dont plus de 950 000 Juifs.

Shekli a également déclaré que « New York ne sera plus jamais la même, surtout pour sa communauté juive ».

Il a ajouté que « New York marche vers l’abîme dans lequel Londres est tombée », faisant référence à l’élection de Sadiq Khan, un musulman, à la mairie de la ville britannique.

Shekli, membre du Likoud (parti de droite dirigé par Netanyahu), a appelé à l’émigration: « J’exhorte les Juifs de New York à envisager positivement de trouver leur nouvelle patrie en Terre d’Israël.»

L’ambassadeur d’Israël auprès des Nations Unies, Danny Danon, a également critiqué Mamdani.

Danon a écrit sur X: « Les propos incendiaires de Mamdani (qu’il n’a pas précisés) ne nous dissuaderont pas… Nous continuerons de renforcer nos liens avec les dirigeants de la communauté juive afin de garantir leur sécurité et leur bien-être.»

Mamdani bénéficie d’un large soutien parmi les électeurs, y compris parmi les Juifs qui s’opposent à la politique du gouvernement Netanyahu, en particulier à la guerre de génocide menée depuis deux ans avec le soutien américain contre la bande de Gaza.

Dannon a en outre déclaré à la radio locale 103 FM : « C’est une nouvelle réalité. Ce maire a fermement exprimé sa position contre Israël et son armée, et n’a pas fléchi durant toute la campagne électorale. »