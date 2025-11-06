Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi qu’il pourrait collaborer avec la Chine et la Russie sur un plan de « désarmement nucléaire », sans fournir de détails précis.

« Nous avons nos accords nucléaires en place. Nous sommes la première puissance nucléaire, ce que je déteste admettre car c’est terrible », a déclaré M. Trump lors d’un discours au Forum des entreprises américaines à Miami.

Il a ajouté : « La Russie est deuxième et la Chine troisième, loin derrière nous, mais elles nous rattraperont d’ici quatre ou cinq ans. »

Le président américain a indiqué que son pays pourrait collaborer avec ces deux nations sur un plan de désarmement nucléaire, ajoutant : « Nous verrons si cela fonctionne. »

Il convient de noter que M. Trump a ordonné la semaine dernière au département de la Guerre de commencer les essais d’armes nucléaires américaines « au même niveau » que ceux des autres pays, indiquant que ce processus débuterait immédiatement.

Les remarques de Trump sont intervenues après que le président russe Vladimir Poutine a déclaré que son pays a testé son missile de croisière à propulsion nucléaire Burevestnik, capable d’emporter une ogive nucléaire, dans le but de renforcer les capacités de défense du pays.

Source: Médias