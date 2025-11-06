Robert Tucker, commissaire des pompiers de New York, a démissionné, devenant ainsi la première personnalité à démissionner après la victoire de Zahran Mamdani à l’élection municipale.

Dans sa lettre au maire sortant, Eric Adams, M. Tucker a indiqué que sa démission prendrait effet le 19 décembre, tout en confirmant son intention de continuer à diriger les pompiers pendant la période de transition.

Cette décision intervient après la victoire de Mamdani, un élu démocrate de 34 ans, qui devient le premier maire musulman de New York et la première personne d’origine sud-asiatique à occuper ce poste dans la longue histoire de la ville.

Des sources proches du dossier ont indiqué à Bloomberg que « la démission de Tucker est motivée par ses convictions sionistes et par sa conviction qu’il ne pouvait plus travailler au sein de l’administration Mamdani, dont les positions critiques envers Israël ont suscité une vive controverse au sein des milieux juifs, tant au niveau local que national ».

Ces mêmes sources ont ajouté que Tucker avait réalisé que rester au sein de l’administration serait « contraire à ses principes ».

Il convient de noter que Tucker a fondé et dirige une société de sécurité et de renseignement opérant aux États-Unis et en « Israël », et qu’il devrait reprendre ses fonctions précédentes après son départ du gouvernement.

Parallèlement, Mamdani a commencé à constituer sa nouvelle équipe, annonçant la nomination de Lena Khan, ancienne présidente de la Commission fédérale du commerce, au poste de conseillère en politique économique, ainsi que celle de Maria Torres à la coprésidence de l’équipe de transition.

Source: Avec RT