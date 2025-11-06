Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, s’exprimant mercredi lors de l’inauguration du bureau de représentation du ministère dans la province d’Hamadan, a affirmé que « les capacités de défense et de missiles de son pays sont plus fortes qu’avant l’agression de juin dernier ».

Araghchi a déclaré que « la résistance et la fermeté du peuple iranien durant les douze jours de guerre témoignaient de sa confiance dans le gouvernement et le régime.

Il a également souligné que « le ciel israélien était exposé aux missiles iraniens, malgré ses multiples systèmes de défense aérienne et le soutien des pays occidentaux ».

L’ennemi n’a pas atteint ses objectifs de guerre

Araghchi a déclaré que « l’ennemi n’a pas atteint tous ses objectifs de guerre ».

Dans ce contexte, le ministre iranien a rappelé qu’au début du conflit, le président américain avait lancé un appel à la « capitulation sans condition » de l’Iran. La réponse de la République islamique a été sans équivoque.

Il a ajouté : « Nous, qui menions simultanément des négociations et des efforts diplomatiques, n’avons pas toléré l’agression et avons riposté avec force sur le champ de bataille. »

Araghchi a souligné que « l’objectif de l’ennemi au début de la guerre était de contraindre l’Iran à capituler par des attaques surprises, mais cela ne s’est pas produit. »

Il a attribué ce succès à la sagesse du Guide suprême, qui a reconstruit les forces armées, à l’intervention décisive du gouvernement pour répondre aux besoins fondamentaux et, surtout, à la riposte juste, rapide et puissante des forces balistiques ».

L’ennemi a commis un crime international majeur

Araghchi a également affirmé que « l’entité sioniste n’a pas commis un simple crime à Gaza, mais un crime international majeur, à savoir l’attaque des installations nucléaires. » Il a souligné qu’« en droit international, aucun crime n’échappe à l’approbation de ce régime, qui a bénéficié du soutien des États-Unis ».

Efforts diplomatiques iraniens durant la guerre des Douze Jours

Par ailleurs, le ministre a déclaré que « la diplomatie iranienne a déployé tous les efforts possibles durant la guerre des Douze Jours afin de légitimer sa légitime défense. »

En conséquence, plus de 120 pays à travers le monde ont condamné l’attaque menée par les États-Unis et l’entité sioniste et ont exprimé leur solidarité avec le peuple iranien.

Il a également affirmé que « les relations internationales sont par nature fondées sur la force, et que toute nation forte trace sa propre voie, tandis que toute nation faible voit ses droits bafoués ». Il a souligné que « le peuple iranien, la République islamique et l’Iran lui-même doivent être forts ».

Dans ce contexte, le porte-parole du ministère iranien de la Défense, le général de brigade Reza Talaei, a déclaré quelques jours auparavant que l’industrie balistique iranienne est « nationale et avancée, et figure parmi les plus performantes au monde ».

