Dans une interview accordée au journal libanais AlAkhbar à l’occasion de la Journée du Martyr, le député Mohammad Raad, chef du Bloc Fidélité à la Résistance, a affirmé « qu’un martyr n’est ni un prophète infaillible, ni un symbole au-dessus de l’humanité. Il est avant tout une personne qui se distingue par sa conscience, son attachement aux valeurs et sa capacité de sacrifice pour autrui ».

Il a souligné que « sa position dans la société lui confère le statut de modèle et encourage les autres à se lever et à défendre leurs droits et leur dignité ».

M.Raad a fait remarquer que « le martyr œuvre toujours pour le bien de la société, se tient à l’écart de l’égoïsme et de la corruption, et assume ses responsabilités envers sa patrie et sa communauté ».

Il a en outre affirmé que « les martyrs constituent la voix noble de l’humanité et le rempart de la société contre l’injustice et la tyrannie. Ils incarnent la véritable force face aux tentatives de domination et d’asservissement, et refusent toute forme de soumission et de défaite ».

En réponse à ceux qui prétendent que la Résistance a déclenché la guerre, M.Raad a déclaré que « les faits et les preuves démontrent que l’ennemi sioniste et ses soutiens considèrent l’opération Déluge d’AlAqsa comme une menace existentielle, et que la Résistance libanaise a opté pour une approche réfléchie, servant les intérêts de la patrie et de la résistance elle-même, évitant ainsi une guerre à grande échelle désastreuse ».

M.Raad a en outre souligné que « certaines tentatives internationales et régionales visant à faire pression sur la Résistance et la politique libanaise pour satisfaire les exigences de l’ennemi (israélien) ont échoué et continueront d’échouer ».

Evoquant la « décision erronée du gouvernement libanais les 5 et 7 août, que l’ennemi a tenté d’exploiter pour faire pression sur le Liban et désarmer la Résistance », il a insisté sur le fait que la Résistance ne l’acceptera pas.

M.Raad a conclu en affirmant que « la Résistance est une force unie, dirigée par un secrétaire général sage et soutenue par un peuple qui l’embrasse, et que les martyrs sont les artisans de la victoire et les piliers de la résilience ».

Et d’exprimer: « sa fierté envers le peuple libanais, patient et dévoué, qui honore la mémoire des martyrs et de la Résistance, et réaffirme son attachement à la dignité et à la liberté ».