Le SG du Hezbollah cheikh Naïm Qassem : En résumé, vous dites que nous avons subi de lourdes pertes, c’est vrai. Et Israël est agressif, c’est vrai. Et l’Amérique est tyrannique, c’est vrai. Mais il est tout aussi vrai que nous ne plierons pas et que nous resterons debout. – Site de la chaîne AlManar-Liban
