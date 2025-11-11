Le SG du Hezbollah cheikh Naïm Qassem : Vous nous avez déjà mis à l’épreuve, lors de la Bataille des Braves, et si vous voulez nous mettre à l’épreuve à nouveau, nous serons prêts. Mais nous ne nous retirerons pas du champ de bataille et nous nous défendrons de toutes nos forces. – Site de la chaîne AlManar-Liban
