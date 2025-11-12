Vingt militaires turcs sont morts dans le crash d’un avion-cargo militaire turc dans l’est de la Géorgie, mardi 11 novembre 2025, a annoncé le ministère turc de la Défense, rapporte l’Agence France-Presse (AFP), ce mercredi 12 novembre. Il n’y a aucun survivant, selon la Turquie, qui avait indiqué mardi que 20 militaires se trouvaient à bord de l’appareil.

L’avion avait décollé de Gandja, dans l’ouest de l’Azerbaïdjan, en direction de la Turquie. Il s’est écrasé peu après être entré dans l’espace aérien géorgien mardi après-midi. L’épave de l’appareil avait été localisée en fin d’après-midi à quelques kilomètres de la frontière azerbaïdjanaise.

Des vidéos amateurs filmées par des témoins du crash montrent un appareil qui chute en tournoyant, laissant un panache de fumée blanche dans son sillage, avant de s’écraser au loin en dégageant une épaisse colonne de fumée noire. Sur ces images, l’appareil apparaît déjà en partie désintégré lors de sa chute.

Les causes du crash encore inconnues

Les autorités turques, qui ont publié les noms et portraits des vingt victimes, n’ont pas communiqué pour l’heure sur les possibles raisons du crash de l’appareil C-130.

La Géorgie a, elle, annoncé l’ouverture d’une enquête pour éclaircir les circonstances du crash.

Les C-130 Hercules sont des avions militaires de fabrication américaine développés par Lockheed Martin et produits depuis les années 1950. Ils sont encore très populaires à travers le monde.