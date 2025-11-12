Kiev : Nous sommes confrontés à une grave crise de recrutement, car de plus en plus d’hommes fuient à l’étranger. – Site de la chaîne AlManar-Liban
عربي
En
Es
Leb. Communication Grp
Al Manar TV
À propos
Contact
Archives
mercredi , novembre 12 2025
Menu
Moyen-Orient
Monde arabe
Monde islamique
Asie et Afrique
Amérique et Europe
Services
Accueil
Articles
Hezbollah
Fréquences d'al-Manar TV
En direct
Pourquoi les pays européens refusent d’envoyer leurs armées en Ukraine
Les troupes ukrainiennes abandonnent le front en grand nombre. 21 000 en octobre !
USA : Quand le FBI enquête sur des « groupes criminels » israéliens mais évite d’en parler publiquement
Le plus grand porte-avions américain du monde au large de l’Amérique latine attise les tensions avec le Venezuela
BBC : Depuis le cessez-le-feu, Israël a détruit plus de 1 500 bâtiments à Gaza.
Trump demande au président israélien de gracier Netanyahu; Lapid exige qu’il doit d’abord admettre sa culpabilité.
Aoun attend toujours la réponse israélienne et dénonce des Libanais qui répandent des rumeurs haineuses aux USA
La Défense civile a retrouvé 51 corps à Gaza… le nombre de victimes du génocide atteint 69 185.
30 jours après l’accord de cessez-le-feu, le génocide se poursuit en silence
Les États-Unis envisagent de construire une base militaire géante près de Gaza
Kiev : Nous sommes confrontés à une grave crise de recrutement, car de plus en plus d’hommes fuient à l’étranger.
Depuis 4 heures
12 novembre 2025
Bref
Commentaires
Articles liés
USA: la Chambre des représentants vote pour clore sept semaines de paralysie budgétaire
Plus de 5 milliards de dollars : une entreprise britannique découvre de l’or dans l’ouest du Kenya
Un séisme d’une magnitude 5,2 à Chypre ressenti au Liban
X
Urgent
Brésil
Canada
France
GB
Russie
Afrique du sud
Chine
Congo
Côte d’Ivoire
Deux Corées
Inde
Japon
Irak
Ligue arabe
Algérie
Libye
Maroc
Mauritanie
Arabie saoudite
Bahreïn
EAU
Koweit
Oman
Qatar
Afghanistan
Bengladesh
Iran
Kirghizstan
Mali
Nigéria
Pakistan
Egypte
Entité sioniste
Jordanie
Liban
Palestine
Secrétaire général du Hezbollah
Sénégal
Syrie
Tunisie
Turquie
UE
Ukraine
USA
Venezuela
Vietnam
Yémen
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
{{first.title}}
{{#articles}}
{{#.}}
{{title}}
{{/.}}
{{/articles}}
plus...
{{#cats}}
{{category}}
{{/cats}}
{{#articles}}
{{title}}
{{/articles}}
plus...