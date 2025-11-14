Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu intervient dans les nominations de postes clés au sein du Mossad en prévision du départ du directeur actuel, David Barnea, prévu en juin prochain, a rapporté la télévision israélienne i24.

Selon des sources proches du dossier, Netanyahu pousse pour nommer un certain A. au poste de directeur adjoint du Mossad pour quelques mois seulement, afin qu’il puisse ensuite briguer la succession de Barnea à la tête de l’agence de renseignement.

Bien que considéré comme une figure éminente du Mossad, A. n’a jamais exercé les fonctions de directeur adjoint ni de chef d’une division administrative. Malgré cela, il est déjà perçu comme un candidat potentiel pour remplacer Barnea.

Cette manœuvre suscite débats et critiques parmi d’anciens hauts responsables de l’appareil sécuritaire.

Ces derniers estiment qu’à travers cette promotion express, le Premier ministre cherche en réalité à « mettre la main » sur le Mossad, une stratégie similaire à celle employée lors de la nomination de David Zini à la tête du Shin Bet.

Cette intervention directe dans les processus de nomination au sein des services de renseignement israéliens relance les interrogations sur l’influence croissante du pouvoir politique sur ces institutions sécuritaires.