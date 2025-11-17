Cheikh Qassem : Je nous conseille de nous arrêter, de dire non. Essayons de dire non en nous appuyant sur les droits du Liban, et restons unis, même si certains demeurent prisonniers d’un désir de contrôle et de soumission aux puissances étrangères. – Site de la chaîne AlManar-Liban
