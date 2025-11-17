Cheikh Qassem : L’Amérique n’est pas un médiateur. L’Amérique est un agresseur et un soutien de l’agression israélienne. Elle dicte à Israël les limites de son agression afin de les aligner sur des manœuvres et des pressions politiques. Écoutez l’Israélien qui affirme avoir attaqué, bombardé et commis ses crimes après avoir coordonné avec les Américains. – Site de la chaîne AlManar-Liban
